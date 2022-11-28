Снегопад в Беларуси обесточил 945 населенных пунктов 28.11.2022, 9:47

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259 до сих пор без электричества.

За последние сутки, в период с 6.00 27 ноября по 6.00 28 ноября, было восстановлено электроснабжение 686 населенных пунктов по всей Беларуси. Еще в 259 пунктах работы продолжаются. На восстановительных работах были задействованы 213 человек персонала и 92 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба «Белэнерго».

В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильного снега, налипания мокрого снега на ветки и провода — в воскресенье 27 ноября и ночью 28 ноября периодически возникали нарушения электроснабжения в распределительных электросетях, в основном, в Могилевской области. Энергетики работали и продолжают работать в усиленном режиме.

По состоянию на 9.00 28 ноября, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 259 населенных пунктов.

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