Не McDonald’s и не «Вкусно — и точка»: ребрендинг есть, названия нет 7 28.11.2022, 10:38

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Эпопея с популярной сетью ресторанов продолжается.

Утром 28 ноября в Минске открылся уже не McDonald’s, но и не «Вкусно — и точка». Office Life выяснил подробности.

Точки сети общепита открылись с обновленным меню: из него исчез «Биг Мак», нет названий с приставкой «мак», хотя сами блюда остались, превратившись, например, в «Чикен Премьер», «Фиш Бургер» (вместо «Филе-о-фиш») и просто маффины. Также снова появились в меню завтраки.

Брендирование ресторанов выполнено в цветах, похожих на гамму российской сети «Вкусно — и точка»: приглушенных оранжево-зеленых. Однако само название нигде не указано. Как нет и старых вывесок или логотипов с названием американской сети.

Еще накануне сайт белорусского McDonald’s начал перенаправлять пользователей сети на адрес ksbv.by. Это аббревиатура «КСБ Виктори Рестораны» — франчайзи.

По телефону в нескольких точках столичной сети операторы ответили, что они работают в обычном режиме и относятся к «сети КСБ Виктори Рестораны» — при этом не называются ни McDonald’s, ни «Вкусно — и точка». Появится ли в перспективе второе название, сотрудники затруднились ответить. А также предупредили, что в привычных завтраках бекона больше не будет, но все остальное есть. И даже Coca-Cola.

В Торговом реестре по состоянию на 26 ноября (это последнее обновление к утру 28 ноября) указано, что под управлением «КСБ Виктори Рестораны» работают рестораны McDonald’s.

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