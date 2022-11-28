Оршанский райисполком собирается потратить почти $10 тысяч на ремонт одного туалета 28.11.2022, 11:05

Финансируется ремонт за счет бюджетных средств.

Закупку из одного источника услуг по текущему ремонту санзула в правом крыле на 3-м этаже объявил Оршанский районный исполнительный комитет, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Согласно дефектному акту, в чиновничьем туалете потрескалась плитка на стенах и полу, начала отходить от поверхности, местами имеются сквозные отверстия, бачки унитаза и раковины умывальников имеют трещины и сколы, потолок провис, двери деформировались, розетки и выключатели пришли в негодность.

На санитарно-технические работы предполагается потратить 6500 BYN, на отделку полов — 8910 BYN, отделку стен и потолка — 9590 BYN.

При площади пола в 14,6 квадратных мера, средняя стоимость работ и материалов на один квадратный метр выходит 610 BYN или более 250 USD по курсу Нацбанка; общая площадь стен и потолка составляет 87,2 метра, а «квадрат» обойдется в 109 BYN или 45 USD.

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