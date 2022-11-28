В Гомеле рабочий остановил восемь станков

В Гомеле рабочий остановил восемь станков8
- 28.11.2022, 11:30
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Он удалил системные файлы и изъял десять сменных модулей памяти.
16 ноября на одном из гомельских заводов остановили работу 8 различных металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением. Когда стало ясно, что это сбой программного обеспечения, позвонили в милицию, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники милиции установили, что к остановке станков причастен 35-летний наладчик. Утром 16 ноября он удалил системные файлы и несанкционированно изъял десять сменных модулей памяти с программным обеспечением станков и управляющими программами обработки детали.
«5 станков принадлежали заводу, 3 других находились в аренде минского холдинга. Из-за действий работника на заводе был приостановлен выпуск ряда деталей, которые после их изготовления подлежали направлению на сборочный конвейер столичного завода. Предприятию причинен ущерб в размере более 55 тысяч рублей», — рассказали в милиции.