Украинский генерал рассказал, как ВСУ могут ответить на угрозу российских войск в Беларуси 5 28.11.2022, 11:43

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Есть пример успешной операции.

Об этом в эксклюзивном интервью «Обозревателю» рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Институт изучения войны (ISW) допускает, что российские спецслужбы могут осуществлять фейковые атаки на объекты инфраструктуры Беларуси, в частности на АЭС в Гродненской области, чтобы вынудить эту страну вступить в войну против Украины. Возможны ли такие провокации?

– Судя по противнику, он может пойти на многое, и атомная тема не уходит с его повестки дня. Ему дали по рукам, нарисовали последствия применения тактического ядерного оружия, но это не значит, что он оставил тему ядерного шантажа. Мы знаем о «грязной» радиационной бомбе, далее украинские АЭС, нанесение ударов по соответствующим линиям электропередачи. Поэтому возможен шантаж.

Надо работать на уровне разведки, надо раскрывать их планы, показывать, предупреждать о такого рода деятельности. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы можем проводить информационно-психологические операции. Четыре месяца назад мы как бы начали Херсонскую операцию, противник перебросил на это направление силы, но мы осуществили успешные контрнаступательные действия на Харьковском направлении. В результате враг был вынужден бросать силы туда, чтобы спасать ситуацию. Такого рода подход можно использовать и в отношении Беларуси.

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