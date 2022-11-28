«Зашли украинские ребята, одетые, чистые, в берцах, а россияне ходили во вьетнамках и в галошах» 1 28.11.2022, 11:58

6,186

Как живет освобожденная ВСУ Снигиревка.

В Николаевской области на юге Украины в освобожденной Снигиревке во время разминирования подорвался сапер. Город на данный момент считается одним из самых заминированных на деоккупированных территориях. Местная власть просит не спешить туда возвращаться. Чтобы проверить все, говорят, нужны месяцы. Несмотря на это, люди все равно едут домой, передает «Настоящее время».

Свой исчезнувший ковер и постельное белье Евгения нашла в подвале, где жили во время оккупации российские военные. Откуда принесли кровать и кто ее хозяин, вернувшимся местным только еще предстоит выяснить. В родной двор Евгения приехала впервые за полгода. Все это время Снигиревка была под оккупацией. В холодильнике Евгения нашла растяжку – ее заберут саперы – и не досчиталась бытовой техники: «Котел, бойлера в ванной нет, телевизоров нет. Позабирали вилки, ложки. Пусто было все». Спальню, судя по обилию найденных волос, оккупанты использовали как парикмахерскую. Евгения говорит, что была вынуждена уехать из дома, когда ее микрорайон стал передовой позицией российской армии.

- Вот тут стояло два танка. Как бахнет – хата аж подпрыгивает. Под вечер, каждое утро на крышу лезут и корректировщики. Мы это видим, а толку? Они приходят и здесь сидят, – вспоминает один из жителей города.

Все лето и осень Снигиревка была в армейских сводках. Украинские военные не раз говорили, что именно в этом городке противник собрал огромные силы.

Еще российские военные готовились к зимовке. Об этом всем говорили. Но не сложилось. «Когда начали стрелять, они начали бегать, как крысы. Открывается у нас клуб, вон там двери открытые. Выезжает один КамАЗ, второй КамАЗ, и они по периметру в этот КамАЗ заскакивают. Они сделали дымовой занавес. Мы друг друга не видели. Когда видим: идут военные. Я вам не передам! Зашли наши ребята. Одетые, чистые, в берцах. А они ходили во вьетнамках и в галошах. Вторая армия мира!» – рассказывают местные.

Снигиревка была одним из ключевых населенных пунктов для освобождения Херсона. Она разительно отличается от тех населенных пунктов, которые находились по другую сторону передовой. Например, от Первомайского. Его российская артиллерия просто сровняла с землей. А Снигиревка, за исключением нескольких районов, выглядит достаточно целым городком.

Местные теперь вспоминают: украинская армия била довольно точно. Поэтому, например, для восстановления электричества не нужны месяцы. В городе работают магазины, коммунальные службы. Но местная власть просит не спешить возвращаться в свои дома тем, кто выехал. У саперов еще слишком много работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».