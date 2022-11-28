Поздравьте белорусскую журналистку Ирину Левшину с днем рождения 28.11.2022, 15:18

Ирина Левшина

Директор БелаПАН отметим 57-летие за решеткой.

Ирина Левшина — белорусская журналистка, директор информационного агенства БелаПАН.

Ирину задержали 18 августа 2021 года. Ее обвинили по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса (Создание и руководство экстремистским формированием). При этом, власти признали БелаПАН экстремистским формированием только через три месяца после ее задержания, сообщает ПЦ «Вясна».

Сейчас Ирине грозит до 7 лет лишения свободы. Суд по «делу БелаПАН» начался 6 июня и длился ровно четыре месяца. В Минском областном суде 6 октября ей присудили 4 года колонии

Завтра, 29 ноября, Ирина отметит 57-летие за решеткой. Вы можете прислать ей денежный перевод, посылку, медицинскую бандероль или телеграмму с поздравлениями.

Поздравить политзаключенную можно по адресу: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А, Левшиной Ирине Олеговне

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