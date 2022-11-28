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В Беларуси запретили два вида подсолнечного масла

  • 28.11.2022, 16:21
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В Беларуси запретили два вида подсолнечного масла

Их производитель - РФ.

В Беларуси в реестр опасной продукции Госстандарта внесли два вида подсолнечного масла российского производителя «Базис плюс» — «Кубанский дар» и «Жаркоff». Оказалось, что их подсолнечное масло высшего сорта таковым не является, пишет zerkalo.io.

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное высший сорт с маркировкой «Кубанский дар» не соответствует требованиям технических регламентов «Таможенного союза».

«Фактически по результатам испытаний анизидиновое число при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных высшего сорта — не более 3,0 составило 5,0 для масла с маркировкой «Кубанский дар». Продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается: наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение», — говорится в сообщении.

Аналогичные претензии и к «Жаркоff». Но в нем анизидиновое число (показатель, который определяет содержание вторичных продуктов окисления в маслах. — Прим.) при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных высшего сорта не более 3,0 составило 5,5. Поэтому это масло также не может быть идентифицировано как то, за которое выдается.

С 29 ноября введен официальный запрет на ввоз и реализацию указанной продукции в нашей стране.

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