На Гавайях извергается самый большой действующий вулкан в мире 28.11.2022, 20:46

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Вулкан извергается впервые за почти 40 лет.

Крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, находящийся на Гавайях, извергается впервые почти за 40 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Управление по туризму Гавайев отмечает, что извержение не угрожает жителям горных районов или полетам на остров Гавайи.

🇺🇸 🌋 #Hawaii's #MaunaLoa, the world's largest active volcano, begins erupting after 38 years of silence.



Less than an hour before the start of the eruption, an earthquake measuring 4.4 on the Richter scale was recorded in the area of ​​​​the volcano.https://t.co/J7gc8ubKpH pic.twitter.com/Jq30ZmlUXY — The informant (@theinformantofc) November 28, 2022

Тем не менее по данным Национальной метеорологической службы Гонолулу, в некоторых частях острова может накапливаться небольшой слой пепла, поскольку ветры могут переносить мелкий пепел и вулканический газ по ветру.

Поэтому люди с респираторными заболеваниями должны оставаться в помещении, чтобы не вдыхать частицы пепла, а все, кто находится снаружи, должны закрывать рот и нос маской или тканью.

По данным метеорологической службы, выпадение пепла может повредить транспортные средства и здания, загрязнить водоснабжение, нарушить работу канализационных и электрических систем, а также повредить или убить растительность, а абразивный вулканический пепел может вызвать раздражение глаз и легких.

Гавайская вулканическая обсерватория отмечает, что потоки лавы сосредоточены в районе вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону.

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