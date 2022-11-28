закрыть
28 ноября 2022, понедельник, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Гавайях извергается самый большой действующий вулкан в мире

  • 28.11.2022, 20:46
  • 2,904
На Гавайях извергается самый большой действующий вулкан в мире

Вулкан извергается впервые за почти 40 лет.

Крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, находящийся на Гавайях, извергается впервые почти за 40 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Управление по туризму Гавайев отмечает, что извержение не угрожает жителям горных районов или полетам на остров Гавайи.

Тем не менее по данным Национальной метеорологической службы Гонолулу, в некоторых частях острова может накапливаться небольшой слой пепла, поскольку ветры могут переносить мелкий пепел и вулканический газ по ветру.

Поэтому люди с респираторными заболеваниями должны оставаться в помещении, чтобы не вдыхать частицы пепла, а все, кто находится снаружи, должны закрывать рот и нос маской или тканью.

По данным метеорологической службы, выпадение пепла может повредить транспортные средства и здания, загрязнить водоснабжение, нарушить работу канализационных и электрических систем, а также повредить или убить растительность, а абразивный вулканический пепел может вызвать раздражение глаз и легких.

Гавайская вулканическая обсерватория отмечает, что потоки лавы сосредоточены в районе вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип