В Беларуси планируют ввести изменения по взносам в ФСЗН 28.11.2022, 21:21

2,958

Лукашисты хотят прописать дополнительную категорию плательщиков взносов.

В Беларуси хотят ввести новшество по взносам на пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. Возможное изменение предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс (законопроект есть в распоряжении редакции). Уточним, что основные ставки по пенсионным взносам — 28% для большинства нанимателей и 1% для работников — намерены оставить на нынешнем уровне. Чиновники хотят прописать дополнительную категорию плательщиков пенсионных взносов.

Сейчас большинство работодателей каждый месяц направляет в ФСЗН на пенсионное страхование 28% от зарплаты работника. Работник — 1% от зарплаты. Для физлиц, которые сами за себя платят обязательные страховые взносы ставка составляет 29%. Эти ставки взносов чиновники не намерены изменять, пишет «Зеркало» .

Однако власти хотят добавить новую категорию плательщиков обязательных страховых взносов на пенсионное страхование — фермерские хозяйства, которые занимаются производством продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводством (кроме пушного звероводства) и рыбоводством. Для ни взнос установлен на уровне 24% от обязательных страховых отчислений. Для этого хотят внести изменения в закон по взносам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В нынешней версии этого документа не прописана эта категория плательщиков обязательных страховых пенсионных взносов.

Некоторые изменения также хотят ввести для производителей сельхозпродукции. В проекте изменений в Налоговый кодекс, что для них взнос в 24% на то время, когда применяют единый налог. В нынешней версии есть условие по объему произведенной продукции, а в новой версии нет этого условия.

Уточним, что эти возможные налоговые изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс может отличаться от предварительных версий правок в этот документ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».