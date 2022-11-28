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В Гродно откроется генконсульство РФ

  • 28.11.2022, 21:33
В Гродно откроется генконсульство РФ

Распоряжение подписал премьер-министр России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в Гродно. Документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в Гродно (Республика Беларусь)», — говорится в распоряжении.

В настоящее время в Беларуси действует посольство России в Минске и консульство в Бресте.

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