В Гродно откроется генконсульство РФ 28.11.2022, 21:33

Распоряжение подписал премьер-министр России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в Гродно. Документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в Гродно (Республика Беларусь)», — говорится в распоряжении.

В настоящее время в Беларуси действует посольство России в Минске и консульство в Бресте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».