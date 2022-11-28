В Гродно откроется генконсульство РФ
- 28.11.2022, 21:33
Распоряжение подписал премьер-министр России.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в Гродно. Документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.
«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в Гродно (Республика Беларусь)», — говорится в распоряжении.
В настоящее время в Беларуси действует посольство России в Минске и консульство в Бресте.