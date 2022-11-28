Названы лучшие в 2022 году авто Европы 1 28.11.2022, 21:58

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Большинство — электрокары.

Автомобильные гуру назвали финалистов конкурса European Car of the Year. В этом году за звание лучшего борются много электромобилей.

Об этом идет речь на официальном портале премии.

Из 27 моделей-претендентов на звание лучшего авто года в Европе в финал прошли восемь моделей авто. Примечательно, что все машины – кроссоверы.

В списке сразу шесть электромобилей, а также гибриды-кроссоверы Kia Niro, Peugeot 408 и Renault Austral.

Ожидается, что лучший автомобиль года станет известен 13 января 2023 во время автошоу в Брюсселе.

Список выглядит так:

Jeep Avenger;

Kia Niro;

Ниссан Ария;

Peugeot 408;

Renault Austral;

Subaru Solterra;

Toyota bZ4X;

Volkswagen ID. Buzz.

Конкурс European Car of the Year проводится с 1964 года. Лучшую модель выбирает жюри из 60 автомобильных журналистов из 23 европейских стран.

В прошлом году из жюри были исключены представители РФ, а победителем стал электромобиль Kia EV6.

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