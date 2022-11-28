Названы лучшие в 2022 году авто Европы

Названы лучшие в 2022 году авто Европы1
- 28.11.2022, 21:58
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Большинство — электрокары.
Автомобильные гуру назвали финалистов конкурса European Car of the Year. В этом году за звание лучшего борются много электромобилей.
Об этом идет речь на официальном портале премии.
Из 27 моделей-претендентов на звание лучшего авто года в Европе в финал прошли восемь моделей авто. Примечательно, что все машины – кроссоверы.
В списке сразу шесть электромобилей, а также гибриды-кроссоверы Kia Niro, Peugeot 408 и Renault Austral.
Ожидается, что лучший автомобиль года станет известен 13 января 2023 во время автошоу в Брюсселе.
Список выглядит так:
Jeep Avenger;
Kia Niro;
Ниссан Ария;
Peugeot 408;
Renault Austral;
Subaru Solterra;
Toyota bZ4X;
Volkswagen ID. Buzz.
Конкурс European Car of the Year проводится с 1964 года. Лучшую модель выбирает жюри из 60 автомобильных журналистов из 23 европейских стран.
В прошлом году из жюри были исключены представители РФ, а победителем стал электромобиль Kia EV6.