Политзаключенная Ольга Онищук объявила голодовку в могилевском ИВС 29.11.2022, 1:57

Ольга Онищук

Ее арестовали третий раз подряд.

Жену осужденного на три года колонии политзаключенного Артема Онищука Ольгу в третий раз подряд арестовали по административной статье, сообщают правозащитники.

Ольгу Онищук задержали 4 ноября: в этот день у девушки дома прошел обыск, после чего ее завезли в Заводское РУВД Минска. Два предыдущих раза ее арестовывали в общей сложности на 24 дня за пересылку с «экстремистских» телеграм-каналов сообщений в личной переписке.

Сегодня она должна была выйти на свободу, но ее снова задержали и осудили. По какой статье и за что – неизвестно. Кроме этого, на днях ее перевезли из ИВС на Окрестина в могилевское ИВС, хотя суд проходил в Минске.

Правозащитники сообщают, что Ольга объявила голодовку в знак протеста против издевательств над ней, а ее мужа Артема поместили в ШИЗО в бобруйской колонии. Ольга за решеткой уже два раза переболела бронхитом, поскольку она содержится в нечеловеческих условиях и спит на бетонном полу.

В ИВС Могилева над Ольгой издеваются и оказывается давление – три раза в день ее заставляют раздеваться до гола и приседать.

Артема Онищука задержали 29 сентября 2020 года в рамках «дела пятерки», якобы за повреждение автомобиля жены сотрудника департамента исполнения наказаний МВД Александра Гейца. Он был приговорен к 2 годам колонии и должен был выйти на свободу 29 июня 2022 года. Сейчас его обвинили по новому уголовному делу за «оскорбление милиционера» в закрытом телеграм-чате в сентябре 2020 года по ст. 369 УК РБ. Новое дело якобы завели 27 декабря 2021 года, а 25 июля 2022 года его осудили еще на год и 1000 рублей моральной компенсации.

Онищук не признал вины и заявил, что новое дело – месть начальника колонии №15, где он отбыл прошлое наказание и где, как он говорил, подвергся пыткам. Также Онищук говорил, что его заставляли под диктовку писать родственникам письма, якобы все хорошо, и отказываться от встречи с адвокатом. Допросы проводились без следователя, в присутствии четырех неизвестных человек.

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