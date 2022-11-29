Смерть в Дроздах 1 Аркадий Дубнов

29.11.2022, 8:30

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А вообще, бежать лучше вовремя.

Постельничий диктатора, умирающий своей смертью при исполнении обязанностей, конечно же - нонсенс. Он личная собственность своего хозяина, он не имеет права умереть частным образом, не испросив на это его разрешения. Если постельничий ушел без спроса, то он сам преступник, либо преступник тот, кто его «ушел» без спроса хозяина.

Разумеется, возможно, постельничего «ушли» и «со спроса» хозяина, но в любом случае, зависимость жизни постельничего от хозяина - величина неизбывная. Поэтому взять и умереть от какого-нибудь человеческого инфаркта этот несчастный не имеет права, устрой побег с хозяйского двора и умирай себе на вольнице сколько хочешь, но документально чтоб доказано было, что сам себе вред учинил, беглый предатель!

Поэтому скоропостижная смерть главного дипломата при Лукашенко прямо в правительственной резиденции в Дроздах не могла не породить сто тысяч пятьсот коспирологических версий, от отравления до самоубийства.

С другой стороны, не успели ещё прокричать вечерние петухи спустя пару часов после сообщения о кончине Макея, как истовый прокремлевский блогер Сережа Марков успел сообщить городу и Беларуси, что «несчастный был фаворитом Запад», который мечтал видеть его на месте Лукашенко.

Разве это могло не подстегнуть самых отчаянных консирологов искать в Кремле бенефициаров случившегося в Дроздах? Лично я их понимаю…

А вообще, бежать лучше вовремя, и умирать тогда хорошо без подозрений.

Аркадий Дубнов, t.me

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