Британская разведка: Российская тактика потерпела поражение в Украине 29.11.2022, 11:14

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БТГ являлась одной из основ русской военной доктрины.

В последние три месяца российские войска в Украине в основном прекратили развертывание как батальонно-тактические группы, отмечают аналитики Министерства разведки Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/G6IYZE2HDK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 29, 2022

Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине за последние десять лет и предусматривала интеграцию батальонов с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и артиллерию в отличие от обычной западной практики.

Однако в ходе высокоинтенсивных широкомасштабных боевых действий в Украине обнаружились внутренние недостатки концепции БТГ. В частности, относительно небольшое распределение боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным.

«Децентрализованное распределение артиллерии не позволило России полностью использовать свое преимущество в количестве орудий; и некоторые командиры БТГ были уполномочены гибко использовать возможности так, как разработана модель групп», - отмечают в британской разведке.

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