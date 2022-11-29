Гордон назвал три города, на которые скорее всего будет наступление из Беларуси 29.11.2022, 11:21

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Дмитрий Гордон

Украина имеет дело с международными военными преступниками.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что у Путина, к сожалению, существует только одна опция – нападать, грабить и делать как можно хуже Украине. Он не отступит и не остановится. Более того, вполне возможно повторное наступление на Киев, а также на Луцк и на Ровно.

Об этом журналист заявил в интервью Василию Голованову, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Фабрика новостей».

«Путиным движут исключительно соображения личной безопасности. Для него критически важно оставаться на посту президента России, потому что как только он будет отстранен от власти, его жизнь окажется под угрозой, хотя она и так под угрозой. Поэтому может ли он сделать ход назад? Нет. Надо это понимать. У него есть только одна опция – нападать, грабить и делать как можно хуже Украине», – объяснил Гордон.

По мнению журналиста, будет еще одна попытка войти в Киев со стороны Беларуси, а также наступление на Волынь и на Ровненскую область.

«Все возможно. Мы имеем дело с международным военным преступником и террористом, с человеком, который уже давно перешел все красные линии. Это зверь, почуявший запах крови, которого уже ничего не останавливает. Нам нужно быть готовыми к тому, что он будет делать дальше», – высказал свое мнение Дмитрий Гордон.

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