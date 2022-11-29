Почти 50 поездов БелЖД опоздали из-за снегопада и поваленных деревьев 2 29.11.2022, 19:41

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Задержка составляла от 7 минут до 2 часов 54 минут.

Обильные снегопады и поваленные деревья стали причиной задержки 49 пассажирских поездов 27 и 28 ноября, сообщила пресс-служба БелЖД.

Составы следовали с отклонением от графика на участках Могилев — Кричев, Кричев — Белынковичи, Кричев — Орша. Задержка составляла от 7 минут до 2 часов 54 минут.

29 ноября 2022 года также наблюдаются незначительные задержки в графике движения поездов на данных участках (до 10 минут).

В БелЖД винят во всем стихию — обильные снегопады и поваленные деревья обесточили линии электроснабжения на отдельных участках железной дороги. Пострадавших и повреждений подвижного состава не зафиксировано.

«Белорусской железной дорогой оперативно принимаются необходимые меры по устранению последствий непогоды. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены более 130 работников белорусской магистрали, задействовано 25 единиц специальной техники», — сообщили в БелЖД.

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