СМИ: С «Донбассгаза» на войну увезли около 900 работников 5 29.11.2022, 20:40

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Из них уже около трех сотен либо убиты, либо числятся пропавшими без вести.

В Донецкой области на концерне «Донбассгаз», где общее число работников составляет около 4 тысяч, мобилизовали 856 мужчин, сообщил изданию Astra один из сотрудников предприятия.

Призывников отправили в 11-ый отдельный гвардейский мотострелковый полк и 100-ю отдельную мотострелковую бригаду. По данным Astra, из почти 900 мобилизованных около трех сотен либо убиты, либо числятся пропавшими без вести.

При этом никаких повесток мужчинам не выдавали — по документам они остаются на рабочих местах, поэтому их близкие не могут ничего узнать об их судьбе.

«Документов у родных вообще нет, ни повестки, ничего. Юридически там ничего не докажешь. И тела не возвращают. Нет тела — нет дела, зацепиться даже не за что», — утверждает источник Astra. По его словам, руководству предприятия, которому сверху спускают наказ «не сбавлять обороты», приходится «затыкать дыры» низкоквалифицированными кадрами.

Ранее Astra писала, что на предприятии «Донецктеплосеть» мобилизовали 120 мужчин — их работу приходится выполнять женщинам, а из-за нехватки сотрудников в городе закрываются котельные.

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