Постпред Украины при ООН предложил вернуть РФ название Московия 14 29.11.2022, 22:37

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Сергей Кислица

По его словам, нынешнее все равно украденное.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 29 ноября в Twitter выступил с предложением к Кабинету Министров Украины и Верховной Раде закрепить за Россией название Московия.

Он обратил внимание, что, например, Венгрия на украинском – Угорщина, на английском название страны – Hungary, на польском – Węgry; Австрия на английском Austria, на немецком – Österreich, а на словацком – Rakúsko.

«Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам – КМУ, ВРУ – мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешнее все равно украденное. Поддерживаете ли вы?» – добавил он и опубликовал соответствующее голосование.

Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте? — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022

На момент публикации заметки в голосовании Кислицы приняли участие порядка 4,5 тыс. пользователей, более 98% поддержали его идею.

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