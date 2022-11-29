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Постпред Украины при ООН предложил вернуть РФ название Московия

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  • 29.11.2022, 22:37
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Постпред Украины при ООН предложил вернуть РФ название Московия
Сергей Кислица

По его словам, нынешнее все равно украденное.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 29 ноября в Twitter выступил с предложением к Кабинету Министров Украины и Верховной Раде закрепить за Россией название Московия.

Он обратил внимание, что, например, Венгрия на украинском – Угорщина, на английском название страны – Hungary, на польском – Węgry; Австрия на английском Austria, на немецком – Österreich, а на словацком – Rakúsko.

«Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам – КМУ, ВРУ – мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешнее все равно украденное. Поддерживаете ли вы?» – добавил он и опубликовал соответствующее голосование.

На момент публикации заметки в голосовании Кислицы приняли участие порядка 4,5 тыс. пользователей, более 98% поддержали его идею.

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