ISW: Батальонные тактические группы РФ деградировали в боях за четыре города

ISW: Батальонные тактические группы РФ деградировали в боях за четыре города2
- 30.11.2022, 8:17
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Восстановить их боеспособность за счет мобилизованных не получилось.
Российские батальонные тактические группы с апреля деградировали в ходе различных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
По оценкам аналитиков, более поздние попытки воссоздать эти БТГ для восстановления боевой мощи не увенчались успехом.
«Вероятно, с тех пор российские силы бросили оставшуюся боевую мощь и новый персонал, включая мобилизованный, в плохо обученные, оснащенные и организованные специальные структуры с низким моральным духом и дисциплиной», - пишут эксперты.
Ранее британская разведка заявила, что за последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, практически прекратили развертывание батальонно-тактических групп. Война выявила недостатки концепции.