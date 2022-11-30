Украинский солдат мог получить ранение в сердце, но произошло «чудо» 3 30.11.2022, 10:24

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Бойцов ВСУ не зря называют «киборгами».

На украинско-российском фронте иногда случаются моменты, которые не иначе как «чудом» и не назовешь.

Так, недавно в Сети опубликовали видео, на котором видно, как обычный кожаный кошелек остановил осколок от вражеского снаряда, который мог попасть бойцу ВСУ прямо в сердце, информирует телеграм-канал «Украина 365».

На ролике также видно, что вместе с кошельком «принимал участие» в отражении российского осколка и какой-то документ: судя, по всему, военный билет украинского солдата с позывным «Барин».

Также видно отверстие, которое осколок проделал в форме солдата ВСУ как раз на уровне груди. Если бы не кошелек и «военник», то металл вполне мог бы пробить нашему бойцу сердце. На видео отмечают, что не зря украинских солдат называют «киборгами».

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