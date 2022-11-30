Лукашисты совершили «налет» на инкассаторов в Гомеле

Лукашисты совершили «налет» на инкассаторов в Гомеле8
- 30.11.2022, 12:53
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С маршрутов в один день «сняли» нескольких человек.
Правозащитный центр «Весна» сообщил сегодня о массовых задержаниях инкассаторов Гомеле.
Белорусским правозащитникам стало известно, что силовики 24 ноября приходили в небанковскую кредитно-финансовую организацию «ИНКАССО.ЭКСПЕРТ».
«Сняли с маршрутов 5 или 6 человек. И повели с собой. Некоторых парней просто опрашивали. А некоторых отпустили, отписавшись при силовиках от «экстремистских» каналов», – рассказывают источники «Весны» в организации.
По результатам «налета» лукашистов стало известно, что на 10 суток арестовали Николая Ашарчука, Александра Губаревича и Максима Боровикова.