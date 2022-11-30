Новые правила въезда в Шенгенскую зону: что нужно знать белорусам 1 30.11.2022, 13:37

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Нововведения вступят в силу уже в следующем году.

На внешних границах Шенгенской зоны в мае 2023 года заработает система контроля за въездом и выездом граждан третьих стран — The Entry/Exit System («система въезда/выезда», EES). Власти некоторых государств уже прогнозируют «значительное увеличение» времени пограничных проверок. Что необходимо знать об этой системе и как она отразится на туристах, пишет RTVI.

EES представляет собой автоматизированную систему регистрации граждан государств, не входящих в ЕС, которые прибывают с краткосрочными визитами. Как говорится на официальном сайте Евросоюза, регистрировать в ней будут как въезжающих по краткосрочной визе, так и тех, у кого есть право безвизового въезда.

Euronews сообщает, что система должна заработать в мае.

Зачем это нужно

EES позволит экономить время, поскольку автоматизирует процедуру прохождения пограничного контроля и избавит офицеров погранслужбы от необходимости ставить штампы в паспорта.

Также в системе будут фиксироваться отказы во въезде и сроки пребывания иностранцев в странах Евросоюза. EES поможет эффективнее выявлять людей, которые провели там больше разрешенного времени, а также тех, кто использует поддельные документы. Краткосрочные визы позволяют проводить в странах, использующих EES, совокупно не более 90 дней в 180-дневный период.

«EES также собирает и хранит персональные данные для содействия в предотвращении, выявлении и расследовании террористических угроз и серьезных преступлений», — говорится в пояснениях ЕС.

Где заработает EES

Использовать EES согласились 28 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Некоторые страны Евросоюза, а именно, Хорватия, Кипр и Ирландия не присоединились к EES.

И напротив, в проект вошли несколько государств, которые не являются членами ЕС. Это Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Какие персональные данные будет собирать EES

При пересечении внешних границ европейских стран система будет собирать следующие данные о туристах:

информацию из проездного документа (полное имя, дата рождения и т.д.);

дата и место въезда/выезда;

биометрические данные (фото и отпечатки пальцев);

информацию об отказе во въезде, если таковая имеется.

В случае, если путешественник откажется от фотографирования и снятия отпечатков, он не сможет въехать в страну, использующую EES.

Кто получит доступ к данным

Доступ к собранным персональным данным получат национальные органы власти — пограничные, визовые, иммиграционные. В отдельных случаях данные могут быть переданы в Европол или другие страны.

Перевозчики смогут узнать только, не исчерпал ли обладатель краткосрочной визы количество доступных ему въездов. Доступа к другой информации у них не будет.

Персональные данные будут храниться на протяжении трех лет. В случае, если человек не выехал в положенный срок, — на протяжении пяти лет.

Для иностранцев заработает онлайн-сервис, с помощью которого человек сможет проверить, сколько дней пребывания у него осталось. Получить эту информацию можно будет также у офицеров погранслужбы.

Что вызывает сомнения

Несмотря на заверения ЕС, что EES упростит прохождение границы, власти отдельных европейских стран опасаются прямо противоположного. Об этом пишет Travel Daily Media со ссылкой на сборник комментариев, подготовленный Генеральным секретариатом Совета ЕС. В этом документе собраны замечания по результатам тестирования новой системы.

Власти Австрии утверждают, что время прохождения границы при соблюдении процедур, предусмотренных EES, увеличится вдвое по сравнению с нынешним. Власти Германии предрекают, что время, затраченное путешественниками на переход границы, «возрастет значительно».

По расчетам польских властей, время прохождения погранконтроля увеличится с 30 секунд до двух минут.

Власти Словении говорят, что новая процедура займет в четыре раза больше времени, чем нынешняя. Они отмечают также, что большинство пограничных пунктов расположены так, что увеличить число стоек физически невозможно, а кроме того, ЕС не финансирует эти работы.

Большинство стран, однако, сообщили, что работают над автоматизацией пограничного контроля. Например, Италия намерена поставить в аэропортах около 600 киосков самообслуживания.

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