«Без броников и касок»: ВСУ громят плохо экипированных «вагнеровцев» под Бахмутом 2 30.11.2022, 14:19

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Вначале оккупантов машинами завозят на передовую, а уже позже подвозят оружие.

Донбасс остается самой горячей точкой на боевой карте Украины. После отвода российской армии с правого берега Днепра часть была сразу же переброшена на Донбасс. Сейчас противник всеми силами старается захватить Бахмут.

Сегодня, 30 ноября, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Telegram-канале озвучил информацию из-под Бахмута.

С его слов, «вагнеровцы» из числа заключенных составляют ту основу, которую бросают на позиции ВСУ в первых рядах.

Вначале их машинами завозят на передовую, а позже подвозят и оружие. Ни каски, ни бронежилеты для заключенных не положены. Им дают в руки только автоматы и приказывают идти в лоб на штурм позиций ВСУ. И такая картина наблюдается украинскими защитниками каждый день.

Российское военное командование бросает одну группу за другой на позиции ВСУ в надежде ее ослабить. За спинами «пушечного мяса» стоят кадровые военнослужащие ВС РФ. Оккупанты уже не убирают трупы своих убитых.

На многих кадрах можно увидеть, как в окопе еще живые «вагнеровцы» находятся рядом с уже ликвидированными, которые лежат там неделями.

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