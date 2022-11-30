Poltico: В Крыму формируются отряды партизан против росийских оккупантов 30.11.2022, 15:11

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Сеть ячеек украинского сопротивления охватила полуостров.

Война близится к Крыму. И нервы здесь на грани. В разговорах по защищенным каналам связи местные жители говорят о напряжении на всем полуострове из-за ожиданий неизбежных прямых боевых действий.

Крымчане рассказали Politico, что диверсионные и партизанские группы формируются в Крыму, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. Разочарование и паника на подъеме. Этому способствует все: от мобилизации на полуострове до стоимости бегства.

«Один человек рассказал о злобе из-за отсутствия возможности получить место в больнице из-за того, что туда привезли большое количество раненых россиян с фронта. Другой собеседник сказал, что напуганная российская элита пытается продать свои блестящие летние дома, но не могут найти покупателей», – пишет издание.

Когда Владимир Путин приказал начать широкомасштабное вторжение в Украину в феврале, немногие ожидали, что через 9 месяцев украинская армия будет угрожать освобождением Крыма. Это уже не кажется невозможным с военной точки зрения после того, как хорошо организованная украинская армия смогла изгнать российские силы из Харьковской области и Херсона.

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева уже сейчас составляет планы для периода после деоккупации полуострова, готовя юридический фундамент для решения сложных проблем, которые появятся. По ее словам, Киев хотел бы вернуть остров без боя. Но «военный способ может быть единственным решением».

«Ситуация сейчас очень отличается от 2014 года. Мы поддерживаем связь с людьми в Крыму. И они все больше взбешены высокими ценами на продукты, нехваткой лекарств и других медикаментов. Там наблюдается увеличение антивоенных протестов, особенно после начала призыва и частичной мобилизации», – рассказала она.

На вопрос о формировании партизанских групп в Крыму Ташева ответила только одно: «Конечно, они формируются». Она пояснила, что в отличие от 2014 года сейчас у Украины есть сильная армия и решительное руководство. И это меняет мышление людей в Крыму.

Против оккупантов

Politico пишет, что напряжение в Крыму сильно возросло после взрыва, прогремевшего 8 октября на Крымском мосту. Этот мост служил критической линией обеспечения, соединявшей Россию и полуостров. Крымчане рассказали изданию, что россияне нервничают и охотятся на сторонников Украины, боясь новых диверсий. Киев не брал на себя ответственность за взрыв грузовика на Крымском мосту.

«После взрыва была паника. С того момента офицеры и солдаты перевезли свои семьи обратно в Россию. А богатые пытались продать свою недвижимость, которая стоит от 500 тысяч до миллиона долларов. Но рынок мертв», – рассказал Politico IT-работник из Крыма.

«Из-за санкций многие потеряли работу, а цены подскочили абсолютно на все, особенно на продукты. К тому же выбор здесь не велик. Если вы зарабатывали тысячу долларов в месяц до февраля, то теперь нужно зарабатывать примерно три тысячи, чтобы чувствовать себя так, как раньше. Но как это сделать, если туристическая индустрия мертва», – добавил он.

Местные также взбешены, что не могут получить медицинскую помощь, потому что больницы в Крыму забиты российскими солдатами, ранеными в боях в Херсонской и Донецкой областях. По словам крымчан, на фоне ухудшения ситуации формируется все больше партизанских ячеек.

«Моя группа патриотов хорошо знает друг друга. Мы много лет учились и работали вместе и доверяем друг другу. Мы готовимся. И мы понимаем, что секретность определит эффективность наших действий», – сказал бывший банкир, утверждающий, что возглавляет отряд из семи человек.

Вдохновленные взрывом на Керченском мосту, партизаны планируют диверсии на военных базах с помощью взрывчатки, сделанной из дизельного горючего и аммиачной селитры.

«Провокаторов много, и россияне встревожены. Поэтому мы бдительны. Мы знаем другие партизанские группы. Но мы не поддерживаем активную связь по соображениям безопасности. У нас договоренность с начальником полиции, который понимает, что Россия терпит поражение. И он встревожен. Он даст нам ключи к своему арсеналу, когда придет время, при условии, что мы скажем о нем потом доброе слово», – добавил бывший банкир.

Politico пишет, что пока неизвестно, насколько серьезную угрозу для армии России в Крыму представляют украинские партизаны. Но генерал США в отставке Бен Ходжес говорит, что ожидал формирования таких сил на полуострове.

«Я ожидал этого. Это и местные, и диверсанты, проникшие в Крым. Вспомните, как украинцы делали то же самое против немецкого Вермахта на протяжении всей Второй мировой войны. Там есть традиция саботажа и восстаний. Мне бы не хотелось быть российским водителем грузовика, который едет в колонне где угодно сейчас. Думаю, когда придет время для решительных действий, это будет сочетание местных партизан и инфильтрированных диверсантов», – пояснил он.

Крым – это Украина

Украинские чиновники рассказали Politico, что лидеры стран Западной Европы больше всех раздражены разговорами о намерении Киева освободить Крым. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли тоже сомневается в украинской способности вернуть себе полуостров военными методами. Во время пресс-конференции в Пентагоне 16 ноября он сказал: «Вероятность победы украинской армии, которая определялась бы вытеснением россиян со всей Украины, включая Крым, вероятность такого сценария в ближайшее время не высока, если говорить с военной точки зрения».

Но Белый дом не отказался от слов президента Джо Байдена, которые он сказал 26 февраля, чтобы прояснить позицию Вашингтона: «Мы подтверждаем простую правду: Крым – это Украина».

Усиление давления

Украинская армия повысила темпы своей военной активности как в самом Крыму, так и вблизи него, используя воздушные и морские беспилотники для нанесения ударов по базам. Во вторник они ударили по военным кораблям России, базирующимся в Севастополе.

Один из жителей Крыма рассказал, что украинские беспилотники заставили командиров Черноморского флота РФ пересмотреть расположение их кораблей.

«Группа российских кораблей до недавнего времени постоянно стояла у побережья недалеко от моего дома. Я обычно видел их. Они запускали ракеты. Я связывался с родственниками в разных городах Украины, чтобы предупредить их об этом. Но теперь корабли отправили в другое место. Здесь они были слишком уязвимы», – рассказал крымчанин.

Россия укрепляет оборону в Крыму, особенно в Джанкойском районе на севере полуострова, - сказал Андрей Черняк из Главного управления разведки Минобороны Украины. Ходжес не согласен с оценками Милли. Он считает, что успешная украинская операция в Крыму возможна. И, по его мнению, "работа начнется в январе».

«К тому времени украинцы будут продолжать попытки изолировать Крым, нанеся повторный удар по Крымскому мосту, который тянется из Ростовской области вдоль северного побережья Азовского моря мимо Мариуполя и Мелитополя вплоть до полуострова. Украинцы попытаются найти способ разрушить мост и сухопутное сообщение. Это тактика осады с 18-го века», – сказал Ходжес, добавив, что ее Украина соединит с применением высокоточного современного оружия.

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