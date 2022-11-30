В Минске, Гомеле и Могилеве больше нельзя самостоятельно податься на польскую визу PBH 30.11.2022, 17:19

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Подача в личном порядке остается только в трех городах Беларуси.

Документы на польскую визу PBH перестали принимать в Минске, Гомеле и Могилеве. Объявление о новых ограничениях при подаче на визы появилось на сайте VFS 29 ноября, пишет devby.io.

В объявлении речь только о записи на подачу, однако читатели издания говорят, что с проблемой столкнулись и те, кто записался на PBH в указанные визовые центры незадолго до 29 ноября.

— Новость опубликовали только ближе к ночи 29-го. И в ней говорится лишь про запись на подачу, — рассказал читатель. — Теоретически все, кто успел записаться, проходят. Но по телефонам сейчас говорят, что документы не примут и у тех, кто записался до 29-го.

Похожую информацию разместил и телеграм-канал Poland. Business Harbour_Belarus. Там подчеркивают, что у тех, кто записался в Минске, Гомеле и Могилеве, с 28 ноября документы не примут.

При этом новые ограничения касаются только личной подачи. По спискам PAIH (спискам компаний, утвержденным Польским агентством инвестиций и торговли) по-прежнему можно подаваться везде.

Для подачи на PBH в личном порядке теперь остаются только Брест, Пинск и Барановичи. Зарегистрированные в Гродненской области также могут податься в Гродно и Лиде.

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