«Это просто идеальная находка для тех, у кого плотный рабочий график» 30.11.2022, 17:44

Белорусы рассказали о том, каково держать экзотического питомца.

Можно ли приучить к лотку дикое животное, правда ли, что хорьки неприятно пахнут, и чем кормить домашнего дракона, рассказали Intex-press владельцы экзотических питомцев накануне Всемирного дня животных, который отмечается 30 ноября.

«Перед стиркой всегда перетрясаем вещи и проверяем стиральную машину»

Диана, хозяйка хорька по имени Кики:

– Мы с мужем очень любим животных, но так как много работаем и дома практически не бываем, решили найти питомца, который подходил бы к нашему плотному графику. При этом хотелось чего-то необычного: были даже мысли завести белку-летягу. Мы отправились в близлежащие зоопарки, чтобы присмотреться к разным животным. И на глаза попались хорьки…

Мы слышали, что эти зверьки обладают специфическим неприятным запахом. У них он действительно был, но оказался не таким явным и неприятным, как мы думали. Нас он нисколько не смутил. Поэтому по дороге домой я сразу же начала «гуглить», где можно купить такого зверька.

Заводчица в Минске выслала мне фотографии малышей, среди которых была девочка-хорек, в которую мы влюбились с первого взгляда. На следующий же день я отправилась за питомцем, он обошелся в 250 рублей.

Малышку мы решили назвать Кики. Изначально поместили ее в клетку, но спустя полгода выпустили. Теперь она, словно кот, спит и бегает по квартире, где ей вздумается.

Поначалу ухаживать за Кики было непривычно сложно. Хорьки — невероятно любопытные, они так и норовят засунуть куда-нибудь свою мордочку и могут пролезть даже в, казалось бы, непроходимую щель. Нам пришлось заделать полотенцем пространство под холодильником и повесить замки на шкафчиках, чтобы Кики не смогла в них пробраться. Еще хорьки любят доставать стельки из обуви и часто могут прятаться в одежде. Перед стиркой мы всегда перетрясаем вещи и проверяем стиральную машину: однажды Кики так спряталась, что я думала, что постирала ее.

У хорьков очень сложная пищеварительная система. Так как товары для хорьков в Барановичах найти практически невозможно, Кики ест кормом для котят.

В нашей двухкомнатной квартире для нее – восемь лотков, во всех уголках жилья. Кики исправно в них ходит, но важно понимать, что если ей очень захочется справить нужду, терпеть она не станет. Нужно, чтобы лоток был там, где она гуляет.

Наш хорек бодрствует всего два часа, а спит 12. Но, когда бодрствует, Кики – настоящий ураган: везде бегает за нами, постоянно ластится.

Мы быстро привыкли к характеру Кики, она не приносит никаких неудобств.

Люди просто в восторге от Кики, постоянно просят сфотографироваться, с интересом ее рассматривают и гладят. Малышка очень любит снег, копать ямы – это ее особая любовь.

Хорек – это нежный и невероятно красивый питомец и просто идеальная находка для тех, у кого плотный рабочий график, но кто также, как и я, без ума от животных.

«Из любопытства может съесть что-то, что может ей навредить»

Алеся, хозяйка домашнего «дракона» по имени Тара:

– Необычный питомец появился у нас в доме благодаря фильму «Эрагон» о приключениях мальчика и большого ручного дракона. Заметив, что я сильно впечатлилась этим фильмом, папа решил преподнести мне в подарок ящерицу породы агама, которой вдохновлялись создатели кино. Оказалось, в Барановичах есть разводчик таких зверьков. Питомец стоил недорого – 30 рублей. И вот уже на протяжении трех лет у нас живет свой домашний дракон по имени Тара.

Когда ящерица была совсем маленькой, было довольно тяжело за ней ухаживать. Кормить ее нужно было только тараканами. К счастью, их можно без проблем купить в Барановичах. Но когда Тара подросла, она стала менее прихотливой в еде. И сейчас она с удовольствием ест морковь, огурцы и другие овощи.

Моя ящерица живет в большом террариуме, который папа сделал своими руками. Питомец немаленький (агамы вырастают до 60 см в длину), места ей нужно много. Таким ящерицам необходим определенный температурный режим для правильной работы желудка, поэтому террариум оборудован специальными ультрафиолетовыми лампами, которые создают необходимые для Тары условия, имитируя солнце.

Нашей ящерицей любят любоваться родные и близкие. Мы привыкли к ней, а она к нам. Но вот брать ее на руки соглашаются немногие. Я же спокойно сажу ее на плечо и ношу по квартире, ведь Тара – мой собственный дракон! Летом в жаркую погоду могу пойти с ней гулять. Но улице за Тарой нужно пристально следить, так как из любопытства она может съесть что-то, что может ей навредить, или куда-нибудь влезть.

Ящерица агама – экзотический зверь для наших мест. Насколько я знаю, не только в Барановичах, но и в Беларуси таких ящериц довольно мало.

Чтобы заводить подобных животных, я считаю, главное, чтобы к ним лежала душа. Ведь одно дело – рассматривать больших ящериц на картинках, и совсем другое, когда приручил дракона прямо в своей квартире.

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