В Минске батареи в квартирах стали гораздо теплее 1 30.11.2022, 19:22

Коммунальники повысили температуру в системе теплоснабжения.

В Минске коммунальники значительно повысили температуру в системе теплоснабжения — это связано с похолоданием в ближайшее время, сообщает Минэнерго.

— По данным синоптиков, предстоящей ночью и в последующие сутки температура воздуха опустится до -10°С. В связи с этим температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях столицы будет повышена с 76 до 90−93 градусов, — говорится в сообщении.

В «Минских тепловых сетях» отметили, что решение о повышении или понижении температуры батарей принимается заранее на основании прогноза погоды.

— Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Регулирование oтпуска тепла обеспечивается за счет изменения тeмпературы теплоносителя и его объема, — добавили коммунальники.

Если в квартире недостаточно тепло, нужно обращаться в свои жилищно-эксплуатационные организации для настройки внутридомовой системы или оставлять обращения в контакт-центре 115.бел.

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