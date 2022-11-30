В Беларуси опять продлили ограничения в трех районах Гомельской области

В Беларуси опять продлили ограничения в трех районах Гомельской области1
- 30.11.2022, 20:40
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В целях обеспечения безопасности.
Действие введенных ранее ограничений на пребывание граждан в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области продлено до 1 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
«В целях обеспечения пограничной безопасности действуют временные ограничения въезда (входа), временного пребывания граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области», — сообщили в ГПК.
Также продлена приостановка выдачи пропусков в пограничную полосу на территории указанных районов Гомельщины.
Ограничения не распространяются на собственников земельных участков, пограничников и лиц, выполняющих служебные обязанности.
Напомним, рестрикции вводились для «обеспечения пограничной безопасности». Изначально они действовали с 1 июня до 31 августа, затем их продлили до 1 декабря.