В Беларуси опять продлили ограничения в трех районах Гомельской области 1 30.11.2022, 20:40

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В целях обеспечения безопасности.

Действие введенных ранее ограничений на пребывание граждан в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области продлено до 1 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

«В целях обеспечения пограничной безопасности действуют временные ограничения въезда (входа), временного пребывания граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области», — сообщили в ГПК.

Также продлена приостановка выдачи пропусков в пограничную полосу на территории указанных районов Гомельщины.

Ограничения не распространяются на собственников земельных участков, пограничников и лиц, выполняющих служебные обязанности.

Напомним, рестрикции вводились для «обеспечения пограничной безопасности». Изначально они действовали с 1 июня до 31 августа, затем их продлили до 1 декабря.

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