В Twitter добавили новую галочку для официальных лиц

В Twitter добавили новую галочку для официальных лиц2
- 9.11.2022, 21:13
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Метку «официально» невозможно будет приобрести.
В социальную сеть Twitter добавили еще одну отметку, которая верифицирует аккаунты официальных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Теперь подтвержденные учетные записи, среди которых государственные аккаунты, коммерческие компании, деловые представительства, крупные СМИ, издатели и некоторые общественные деятели получили метку «официально».
Таким образом пользователи смогут отличить учетные записи людей, которые подписаны на Twitter Blue (у них присутствует голубая галочка в профиле), от подтвержденных аккаунтов.
При этом метку «официально» невозможно будет приобрести.