В Twitter добавили новую галочку для официальных лиц 2 9.11.2022, 21:13

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Метку «официально» невозможно будет приобрести.

В социальную сеть Twitter добавили еще одну отметку, которая верифицирует аккаунты официальных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Теперь подтвержденные учетные записи, среди которых государственные аккаунты, коммерческие компании, деловые представительства, крупные СМИ, издатели и некоторые общественные деятели получили метку «официально».

Таким образом пользователи смогут отличить учетные записи людей, которые подписаны на Twitter Blue (у них присутствует голубая галочка в профиле), от подтвержденных аккаунтов.

При этом метку «официально» невозможно будет приобрести.

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