России грозит нехватка нефтяных танкеров 2 9.11.2022, 21:25

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Из-за европейского эмбарго.

До сих пор Россия достаточно успешно перенаправляла свою нефть из Европы, которая с начала войны в Украине постепенно сокращала ее закупки, в Азию. Но после того, как поток в Европу иссякнет окончательно, транспортная проблема станет одной из главных: везти нефть в Азию гораздо дальше и для этого требуются другие танкеры. В нужном количестве этих судов нет.

В октябре в Европу из России доставлялось морем около 750 000 баррелей в сутки, по данным Bloomberg, собирающего информацию о перевозках. Но 5 декабря в силу вступит эмбарго: европейские перевозчики, страховые и финансовые компании не смогут предоставлять свои услуги (временное исключение сделано для поставок в Болгарию, которой нужно дополнительное время для диверсификации закупок). Еще около 650 000 баррелей в сутки поставляется по нефтепроводу «Дружба». Польша и Германия намерены с нового года перестать приобретать эту нефть (некоторый объем продолжат получать Венгрия и Словакия).

В общей сложности около 1,3-1,4 млн баррелей в сутки со следующего года останутся бесхозными.

По подсчетам аналитической компании Vortexa, если всю нефть, которая поставляется в Европу, перебросить в «дружественные» страны (это прежде всего Китай, Индия и Турция, которые с марта сильно нарастили ее закупки), понадобится 219 танкеров разных размеров. Это втрое больше, чем использовалось для транспортировки российской нефти в октябре.

Особенно остро будет ощущаться нехватка танкеров ледового класса для вывоза нефти зимой по Балтийскому морю. Даже если использовать их только для транспортировки грузов в Атлантический океан с целью перевалки на супертанкеры, России будет сложно поддерживать экспорт на прежнем уровне, отмечает Bloomberg.

Трейдеры, которые готовы использовать различные схемы для работы с российской нефтью, активно скупают танкеры. Но свободных судов мало, например, цена на танкеры, пригодные для функционирования зимой на Балтике, вдвое превысила уровень годичной давности.

И для таких операций в основном приобретаются старые суда, для которых такая работа может стать последней. Поскольку от нарушения западных санкций таким танкерам будет уже не «отмыться», судовладельцам выгоднее рисковать кораблями, которые вскоре могут отправиться на металлолом.

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