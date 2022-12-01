Задержанных попов из УПЦ МП Украина может приобщить к обменному фонду с Россией 1.12.2022, 1:04

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Об этом сообщил ГУР Минобороны Украины.

В случае задержания украинскими правоохранителями представителей УПЦ МП их могут внести в обменный фонд для возвращения домой захваченных российскими оккупантами украинских граждан. Такое мнение выразил «24 каналу» 30 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Как отмечает Юсов, россиян больше всего интересуют офицеры, люди со специфическими знаниями и навыками, представители специальных военных профессий. Сейчас по всей Украине проходят обыски в объектах УПЦ МП. Вероятно, задержанных коллаборантов могут приобщить к обменному фонду», – отмечают журналисты.

Юсов считает, что Украина продемонстрировала креативность подходов к возвращению украинцев домой на примере подозреваемого в госизмене нардепа от запрещенной «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, которого в сентябре поменяли на 200 украинских защитников.

«Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать», – отметил разведчик.

По словам Юсова, «вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен», потому что это важно для обеспечения национальной безопасности Украины».

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус «самоуправляемой церкви с правами широкой автономии».

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