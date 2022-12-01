В Гомельской области военкоматы стали работать по выходным и праздникам 1 1.12.2022, 14:49

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Военнообязанных теперь «сверяют» в домах культуры.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов сообщил, что теперь военкоматы в регионе будут работать и по выходным, и по праздникам, пишет «Флагшток».

Военнообязанных теперь «сверяют» не только в самих зданиях военкоматов, но и в домах культуры. Также в Мозырский район прибыли представители воинских частей для «изучения офицеров запаса».

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Борисовском районе военкоматы решили не утруждать себя повестками и через местную газету призвали белорусов приходить в военкоматы.

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