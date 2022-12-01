В Борисовском районе военкоматы решили не утруждать себя повестками 5 1.12.2022, 12:43

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Юрист считает, что это требование незаконно.

В Борисовском районе военкоматы пошли на «ноу-хау». Военный комиссар Борисовского и Крупского районов Валерий Романовский заявил, что если военнообязанные не получили повестку в период с 12 октября, либо их данные не сверялись через телефон, им необходимо самим прибыть в военкоматы. Заявление полковника опубликовала местная газета.

Сайт Charter97.org попросил юриста прокомментировать это «нововведение»:

— В соответствии со ст. 39 «Закона о воинской обязанности», действительно существует обязанность являться в военкомат для военнообязанных граждан и резервистов, однако «по повесткам или направлениям военного комиссариата».

Даже информирование через телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и иные способы, не могут считаться законными уведомлениями. Cледовательно, военнобязанный не может считаться уведомленным надлежащим образом. Тем более, если уведомление опубликовано в газете.

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