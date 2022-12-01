СМИ: Кремль готов сменить Лукашенко

СМИ: Кремль готов сменить Лукашенко9
- 1.12.2022, 17:56
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Но боится, что после этого рухнет весь режим.
Кремль готов отстранить от власти, сообщают источники издания «Зеркало недели. Украина». Однако Россия боится, что вслед за Лукашенко посыпется и его режим.
«Путин давно ненавидит Лукашенко и разочаровался в надежности союзника. Что останавливает Кремль? Страх, что система, построенная Лукашенко, просто рухнет», - пишет издание.
Именно по этой причине Кремль не решается на устранение Лукашенко и продолжает давить на него, чтобы тот вступил в войну.