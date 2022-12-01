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СМИ: Кремль готов сменить Лукашенко

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  • 1.12.2022, 17:56
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СМИ: Кремль готов сменить Лукашенко

Но боится, что после этого рухнет весь режим.

Кремль готов отстранить от власти, сообщают источники издания «Зеркало недели. Украина». Однако Россия боится, что вслед за Лукашенко посыпется и его режим.

«Путин давно ненавидит Лукашенко и разочаровался в надежности союзника. Что останавливает Кремль? Страх, что система, построенная Лукашенко, просто рухнет», - пишет издание.

Именно по этой причине Кремль не решается на устранение Лукашенко и продолжает давить на него, чтобы тот вступил в войну.

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