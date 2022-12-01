Беларусь и РФ попали под огонь критики на заседании Совета министров ОБСЕ 1.12.2022, 22:02

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Заместитель госсекретаря США отреагировала на выступление представителя лукашенковской дипломатии.

Заседание Совета министров ОБСЕ 1-2 декабря проходит в польском городе Лодзь. Сегодня выступили представители Беларуси, США, Польши, Украины, которые в своих речах обменялись взаимными замечаниями. Выступления транслировались в прямом эфире, передает «Белсат».

Выступление умершего министра иностранных дел Владимира Макея в Лодзи зачитал представитель Беларуси при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас. «Сегодня Европа в огне. Этот пожар начался не в феврале. Он тлел десятилетиями. Всякое пренебрежение интересами и мнением своего собеседника, всякая попытка укрепить свою безопасность и благополучие за счет безопасности и благополучия других, всякое высокомерное проявление чувства собственного права наказывать и миловать – все это подорвало традицию равноправного взаимодействия в Европе. Это разъело сам дух Хельсинки», – говорится в обращении официального Минска.

В выступлении беларусского МИД ситуация в Европе сравнивалась с пожаром, который нужно тушить, а не назначать виновных в нем, а также содержались призывы принимать мир во всем его многообразии и вести диалог.

Сразу после Дапкюнаса выступала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая призвала Беларусь прекратить поддержку российской агрессии против Украины. Нуланд отреагировала на выступление представителя лукашенковской дипломатии, назвав простой путь потушить пожар в Европе.

«При всем уважении к беларусскому коллеге, есть очень простой путь остановить этот пожар, и остановить его сегодня. Для России – это прекратить свою порочную войну против Украины, ее военные атаки, теперь еще и порочные атаки против гражданских, а для Беларуси – прекратить быть доступной платформой для этих атак», – сказала Нуланд.

В свою очередь, глава польской дипломатии Збигнев Рау в своем выступлении отметил, что Россия несет ответственность за паралич работы ОБСЕ. Польский министр иностранных дел, являющийся нынешним председателем ОБСЕ, назвал «скандальными» обвинения России в том, что «власти в Варшаве толкают ОБСЕ в пропасть».

В этом контексте Збигнев Рау рассказал о нынешней позиции России в организации: «Именно Россия в феврале отказалась от возобновленного диалога о европейской безопасности. Именно Россия в марте отказалась продлить мандат специальной мониторинговой миссии в Украине. Наконец, именно Россия весь год блокировала принятие бюджета ОБСЕ».

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