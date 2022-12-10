Пригожин взял на поруки стрелявшего в полицейских «вагнеровца» 3 10.12.2022, 9:52

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«Повар Путина» заявил, что вернет его в ЧВК.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оправдал своего зэка-наемника Павла Николина, который открыл огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области РФ. По его словам, «вагнеровец» якобы был в «бессознательном состоянии» из-за контузии.

Как заявляет пресс-служба Пригожина, Николин якобы получил контузию во время штурма Бахмута, поэтому и произошел инцидент со стрельбой по полицейским. Их «вагнеровец» принял за украинских диверсантов.

«Николин уже дал объяснение, что он участвовал в штурме Бахмута, был контужен и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Поэтому, когда в районе Новошахтинска к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков различия, он воспринял их как украинских диверсантов», - заявил Пригожин.

Более того, он подчеркнул, что заберет Николина обратно в группу «Вагнера». Пригожин якобы уже написал соответствующее ходатайство.

«Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство», - добавил он.

Стрельба в Новошахтинске

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина в форме российской армии открыл огонь по полицейским из ручного пулемета. В СМИ писали, что он может быть дезертиром.

Сообщалось, что российские полицейские были одеты в гражданскую одежду. Один из них получил ранение.

Позже стало известно, что стрельбу открыл Павел Николин, отбывавший наказание за кражу и разбой. По данным «Базы», его завербовали в ЧВК «Вагнер», однако в конце ноября тот передумал воевать и бежал.

Через сутки его нашли на заброшенной свиноферме, он пытался сопротивляться.

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