Сколько может сэкономить белорус, выбирая в магазине только большие упаковки 2 10.12.2022, 10:00

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Журналисты провели увлекательный эксперимент.

Это всем понятное маркетинговое правило: чем больший объем вы берете, тем выгоднее получается цена в пересчете на килограмм, литр или количество единиц в упаковке. Но всегда ли соблюдается этот принцип? И насколько ощутимой получается экономия?

Журналисты onliner.by заглянули в парочку магазинов, выбрали товары в большой таре и посчитали, за сколько могли бы купить такой объем в маленьких упаковках.

Эксперимент не претендует на уникальность: цены на товары в разном объеме так или иначе сравнивают все покупатели. Особенно просто прикинуть экономию с продуктами — для этого на ценниках магазины указывают стоимость товара за килограмм или литр.

С бытовой химией или косметикой такие подсчеты обычно приходится проделывать в уме. Наверняка есть и те, кто не пытается сравнивать цены, а просто интуитивно тянется к большой таре, будучи уверенным, что так выгоднее. В большинстве случаев это так и есть, но могут быть исключения. Дело в том, что время поставок одного и того же товара в разных упаковках может отличаться. Кроме того, цены в последнее время имеют свойство меняться в меньшую сторону.

Поэтому берем калькулятор и все считаем. Наш взгляд притягивает 6-килограммовая упаковка порошка Persil Deep Clean.

6 кг — 63,99 рубля.

400 г — 6,55 рубля.

Оттолкнемся от цены за маленький объем и посчитаем, сколько будут стоить 6 килограммов условно «по розничной стоимости». Получилось 98,25 рубля. Покупать большую тару однозначно выгоднее: вы экономите 34,26 рубля. Неслучайно производитель пишет на упаковке про «XXL-экономию».

Вот еще одно любопытное предложение: можно купить сразу две банки средства для мытья посуды Fairy в объеме 900 мл — ценник на них указан один. Интуитивно кажется, что это будет супервыгодная покупка.

1800 мл — 21,99 рубля.

450 мл — 6,29 рубля.

В пересчете экономия получилась 3,1 рубля. Не так много, как хотелось бы, но все равно приятно.

А вот с гелем-концентратом Tide что-то пошло не так. Мы нашли три упаковки в разных объемах.

2,47 л — 46,99 рубля.

1,620 л — 22,35 рубля.

0,975 л — 12,69 рубля.

Стоимость самой большой тары даже без калькулятора вызывает вопросы. Пересчитаем, сколько стоили бы 2,47 литра по цене за литр, которая заявлена для маленькой упаковки. У нас вышло 32,14 рубля.

Выходит, что, покупая большой объем, вы не экономите, а переплачиваете 14,85 рубля. Вот и первое разочарование: нужно быть внимательнее.

Такое положение дело пошатнуло нашу веру в большие упаковки, но капсулы для посудомойки Fairy все исправили. Цены такие:

75 шт. — 69,99 рубля.

27 шт. — 46,09 рубля.

Пересчитываем, сколько будут стоить 75 штук по цене, которая заявлена для маленькой упаковки. У нас получилось 128 рублей с хвостиком. Забирая большой объем, вы условно экономите 58 рублей.

Далее наше внимание привлекла красивая пухлая туба шампуня Pantene объемом 900 мл, а рядом стояли упаковки по 400 мл. Именно «укрепления и блеска» в небольшой бутылке мы не нашли, но все остальные типы шампуня стоили одинаково.

900 мл — 26,87 рубля.

400 мл — 9,55 рубля.

Делаем все те же подсчеты и приходим к выводу, что, покупая большую упаковку, вы не экономите, а переплачиваете 5,39 рубля. Где же обещанные на упаковке 200 мл в подарок?

Теперь сравним две тубы шампуня для волос «Head & Shoulders Ментол». Средний объем на фото для красоты — это шампунь + бальзам 2 в 1, сравнивать будет некорректно.

900 мл — 29,64 рубля.

200 мл — 5,99 рубля.

Маленькая бутылка была на акции — очевидно, это самый выгодный вариант для покупателя. Если взять гигантскую тубу, вы переплатите 2,69 рубля, если среднюю — переплата получается около 5 рублей, зато это не просто шампунь, а средство 2 в 1.

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с подгузниками. Мы увидели мегаупаковку Pampers Pants 4. Сравним с обычной.

104 шт. — 67,66 рубля.

16 шт. — 23,60 рубля.

В маленькой упаковке цена за одну штуку получилась 1,4 рубля. С такой стоимостью мегаупаковка обошлась бы вам в 153 рубля. Покупая эти детские подгузники оптом, вы экономите 85,34 рубля.

Но не всегда выгода настолько ощутима. Вот цены на Huggies Elite Soft 4.

66 шт. — 51,17 рубля.

33 шт. — 31,80 рубля.

Две упаковки в маленьком объеме обошлись бы в 63,6 рубля. На большой партии, выходит, можно сэкономить 12,43 рубля.

А выгодно ли покупать в большой таре продукты?

Как мы уже говорили, с продовольственными товарами все гораздо проще. На ценнике всегда есть подсказка в виде цены за килограмм или литр.

Вот сухие завтраки «Хрутка». Сразу бросается в глаза разница в цене за килограмм.

650 г — 7,33 рубля, цена за килограмм — 11,28 рубля.

230 г — 3,49 рубля, цена за килограмм — 15,17 рубля.

Покупая пачку большого объема, каждый раз в кошельке вы сохраняете 2,5 рубля — лишними не будут.

А вот с мукой серьезной экономии не получилось. Сравниваем две фасовки муки «Лидская», высший сорт.

5 кг — 6,76 рубля.

1 кг — 1,41 рубля.

Вы можете забрать домой неудобную 5-килограммовую упаковку, но сэкономите всего 29 копеек. Согласитесь, проще взять пять упаковок по килограмму.

Интересная ситуация получилась со стоимостью подсолнечного масла «Золотая семечка». Самая приятная цена за литр указана на литровую упаковку, а самая невыгодная — на пятилитровую.

5 л — 35,99 рубля, цена за литр — 7,20 рубля.

3 л — 18,90 рубля, цена за литр — 6,30 рубля.

1 л — 5,59 рубля, цена за литр — 5,59 рубля.

0,5 л — 3,30 рубля, цена за литр — 6,40 рубля.

Если взять пять бутылок по литру, те же 5 литров обойдутся вам в 27,95 рубля, а не в 35,99. То есть, покупая большой объем, вы переплачиваете 8,34 рубля. Пожалуй, если не расходовать каждый день по стакану масла, проще остановиться на маленьких упаковках.

С кофе все понятнее. Вот три объема Nescafe Gold.

320 г — 24,99 рубля, цена за килограмм — 78,09 рубля.

190 г — 14,89 рубля, цена за килограмм — 78,37 рубля.

95 г — 8,89 рубля, цена за килограмм — 93,58 рубля.

Очевидно, что самая невыгодная маленькая упаковка. Если по такой цене купить 320 граммов, придется потратить почти 30 рублей. Мы выбираем большой объем и экономим 4,95 рубля. А вот средняя и большая упаковка по цене за килограмм почти не отличаются — можно взять пачку поменьше, вы ничего не теряете.

Негазированная вода «Святой источник» была в магазине в трех объемах.

5 л — 4,18 рубля.

1,5 л — 1,38 рубля.

0,5 л — 1,20 рубля.

Допустим, нам нужно закупиться водой в больших объемах и стоит выбор: взять 10 бутылок по 1,5 литра или три бутыли по 5 литров. На большой таре в данном случае можно сэкономить 1,26 рубля. Экономия не такая уж огромная, как можно было ожидать, поэтому главный аргумент при покупке — удобство упаковки.

И вот еще информация к размышлению. Знаете, сколько вы переплачиваете, когда покупаете ребенку маленькие упаковки сока в магазине? Посчитаем на примере сока «Сочный фрукт» (мультифрукт).

1,95 л — 4,74 рубля, цена за литр — 2,43 рубля.

0,2 л — 0,88 рубля, цена за литр — 4,40 рубля.

Если покупать сок по цене маленькой упаковки, 2 литра будут стоить 8,58 рубля. Выходит, что на большой пачке сока можно сэкономить 3,84 рубля. Вряд ли эта информация убедит вас отказаться покупки мини-вариантов с трубочкой, но просто знайте.

Идем в отдел со сладостями. Шоколадно-ореховую пасту Nutella мы нашли в магазине сразу в четырех объемах. Однозначный лидер — большая упаковка, цена за килограмм самая сладкая.

750 г — 22,99 рубля, цена за килограмм — 30,65 рубля.

630 г — 33,99 рубля, цена за килограмм — 53,95 рубля.

350 г — 20,49 рубля, цена за килограмм — 58,54 рубля.

180 г — 11,59 рубля, цена за килограмм — 64,39 рубля.

Вместо четырех маленьких упаковок по 180 граммов берем одну большую и экономим 26 рублей. Но как эту огромную банку съесть и влезете ли вы потом в любимые джинсы? Это уже вопрос не к производителю и не к магазину.

С ценами на конфеты Rafaello все оказалось не так предсказуемо.

240 г — 25,99 рубля, цена за килограмм — 108,29 рубля.

150 г — 18,79 рубля, цена за килограмм — 125,27 рубля.

90 г — 10,99 рубля, цена за килограмм — 122,11 рубля.

Средний объем, как видим, самый невыгодный. Если сравнивать большую и маленькую упаковку, экономия получится 3,31 рубля.

Шоколадные батончики, как оказалось, выгоднее брать поштучно. Упаковки с мини-версией Twix однозначно проигрывают по цене за килограмм.

Упаковка Minis, 184 г — 5,99 рубля, цена за килограмм — 32,55 рубля.

Батончик, 55 г — 1,49 рубля, цена за килограмм — 27,09 рубля.

Если бы мы могли условно те же 184 грамма набрать батончиками, заплатили бы 4,98 рубля — на рубль меньше, чем при покупке упаковки с конфетами. И очень похожая ситуация с батончиками Snickers. Экономия вышла тоже в пределах рубля.

И напоследок купим корм котику. Нашли ProPlan для стерилизованных кошек в двух объемах.

3 кг — 77,28 рубля.

400 г — 12,20 рубля.

В пересчете на цену за килограмм для маленькой упаковки 3 килограмма корма обошлись бы нам в 91,5 рубля. Если покупать сразу много корма, а не мелочиться, вы сэкономите 13,68 рубля.

Как видим, в большинстве случае экономия на больших объемах присутствует, особенно весомой она оказалась в отделе бытовой химии. Порошок XXL и таблетки для посудомойки в больших упаковках оказались действительно выгодными покупками. Оправдывает себя и выбор гигантских коробок с подгузниками — с учетом того, что это постоянный расходник, закупы в оптовых масштабах более чем оправданны.

Но в нашем эксперименте были и разочарования. Шампуни в больших объемах и гель для стирки удивительным образом оказались менее выгодными в пересчете на литр, чем их маленькие «соратники». Получается, что интуиции здесь доверять нельзя. Если вы любите экономить, лучше лишний раз все пересчитать.

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