«Сами себя застрелили»: полковник ВСУ раскрыл правду о российских системах ПВО 1 10.12.2022, 13:16

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Есть только два объяснения успешной атаке дронов на авиабазы РФ.

В каком состоянии находятся на сегодня системы ПВО Российской Федерации, рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По мнению военного эксперта, есть только два объяснения тому, что «неизвестный летающий объект» смог долететь и поразить цель на российском аэродроме, не будучи перехваченным.

Военный эксперт озвучил версию россиян по поводу случившегося на авиабазе «Энгельс».

Власти РФ полагают, что причиной «хлопка» стал «Стриж». Как выразился Роман Свитан, это «старый советский аппарат».

Летчик-инструктор высказал свою точку зрения по поводу того, в каком состоянии находится ПВО Российской Федерации, если не смогли засечь и уничтожить пяти тонную цель: «Либо у них вообще нет системы ПВО, у россиян, но стратегические объекты должны перекрываться, либо она у них просто никакая, то есть все новые разработки у них просто не работают, а это можно говорить. Так сами россияне это подали. Сами себя застрелили, называется».

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