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Украинский политолог раскрыл тайный план Путина и Лукашенко

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  • 10.12.2022, 13:50
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Украинский политолог раскрыл тайный план Путина и Лукашенко

Диктаторы плохо знают историю.

Украинский политолог Владимир Фесенко пролил свет на тайный план Путина и Лукашенко. По его словам, в последнее время об этом появляется много информации.

«Был проект формирования «союзного государства» и предполагалось, что в него будет входить не только Россия и Беларусь, но и Украина, а также некоторые другие постсоветские страны», – сообщил эксперт в интервью Василию Голованову на YouTube-канале «ГОЛОВАНОВ».

Все это хотели презентовать к столетию создания Советского Союза – 30 декабря 2022 года.

«Похоже, что был такой проект во главе с Путиным. Лукашенко тоже пытался в нем найти какое-то свое место. Кстати, он об этом плане и обмолвился. В предыдущем своем выступлении он тоже об этом говорил», – сказал Фесенко.

Но планы Путина нарушились. Киев взять не удалось, а потом пошли другие поражения.

«И здесь планы Путина изменились, – отметил политолог. – Он решил все ограничить. Если не получилось всю Украину присоединить к какому-то союзу, то тогда мы присоединим хотя бы часть украинских земель и вспомним Петра I, который хотел забрать Азов. Но Путин плохо знает историю. Азовские походы Петра I были неудачными. Они связаны с поражениями. Я думаю, что ВСУ кремлевскому диктатору об этом напомнят».

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