«В первую свою точку вложили $10 тысяч» 10.12.2022, 15:22

Белорусы рассказали, как заработать на одежде секонд-хенд.

В последние годы в Беларуси стремительно наращивают рейтинги и набирают популярность магазины стоковой одежды и секонд-хенды. Пандемия и санкции урезали возможность выезжать в ближайшие страны в Вильнюс, Белосток, Варшаву на распродажи. Но белорусы нашли замену европейским «сейлам» в виде локальных стоков и секонд-хендов.

Журналисты myfin.by поговорили с владельцами подобных магазинов и узнали, как строится бизнес на моде и что происходит на рынке.

Ольга совмещает основную работу с деятельностью в магазине секонд-хенд «КИПРО». Его девушка приобрела совместно с подругой, тоже Ольгой, как готовый бизнес в марте 2021 года. Вдвоем вложили $10 000. Площадь магазина – 40 кв. метров.

От прежних владельцев достались в наследство нынешняя вывеска, торговое и кассовое оборудование, даже постоянные покупатели и…. не очень привлекательный профиль с немногочисленными подписчиками в Instagram.

Девушки, внимательно пересмотрев остатки одежды, изучив активность профиля, а точнее ее отсутствие, твердо решили изменить концепцию магазина и начали продавать одежду секонд-хенд категории премиум. Заменили ассортимент на актуальные модели из качественного материала, при этом степень износа должна быть незаметной.

В их магазине продаются вещи таких известных брендов, как H&M, Zara, COS, Mango, C&A, S.Oliver, Tom Taylor, Jack Jones, ONLY, Vero Moda, Celio, Benetton, Moss Copenhagen и других. Новая стратегия быстро начала приносить доход.

– Через полгода открыли вторую точку на Жуковского. В этот раз магазин создавали «с нуля», ко всему подошли уже более серьезно. Разработали нейминг и дизайн интерьера. Получился стильный и душевный магазин с красивым названием APRANAZZA(белорусское слово «апранацца», написанное на итальянский манер). Подход к ассортименту сохранили по аналогии с «КИПРО» – ведь это уже проверенная на личном опыте модель.

Вложили, к слову сказать, в разы больше, чем в первый магазин. На открытие ушлисобственные накопления, часть оборотных средств от первого магазина, а также взяли кредит на расширение предпринимательской деятельности.

Очень важным критерием выбора места была локация – высокая проходимость, близость метро и автобусных остановок, большой жилой фонд. По словам Ольги, конкуренция на рынке сейчас огромная, хотя год назад была еще умеренной. Объясняется это относительно небольшими вложениями в бизнес, возможностью быстрого старта (открыться можно и за несколько дней, если не нужно делать ремонт помещения).

Еще одна причина роста количества таких магазинчиков – это стремительный спрос со стороны населения на стоковую одежду и одежду секонд-хенд из-за закрытия брендовых магазинов в России и Беларуси, к примеру, того же H&M.

– Предполагаем, что такая тенденция будет продолжаться, пока европейские страны не снимут все санкции. Даже если брендовые магазины и продолжают работать в Беларуси, то цены в них заметно выросли, ассортимент значительно сократился.

Можно время от времени встретить полупустые полки в магазинах, так как торговые точки испытывают сложности с логистикой, возникают курсовые разницы, что сказывается на стоимости одежды, есть проблемы с осуществлением расчетов с европейскими поставщиками.

– В магазинах такого рода, как наш, даже с учетом всех торговых надбавок цена получается ниже. В среднем вещи стоят 35–70 рублей. Средний чек – 40-45 рублей. Сейчас у нас еще получается, хоть и с некоторыми сложностями, покупать часть товара у поставщиков в Европе. Но в основном закупаемся в Беларуси на оптовых складах.

Работать с Европой раньше было гораздо проще, можно было оплатить заказ международным банковским переводом и ждать поставку. Сейчас не проходят платежи, ищем новых перевозчиков, цены на их услуги взлетели, а сроки вообще растянулись до «неопределенных».

– Если покупать большую партию товара в Европе и долго ожидать поставку, то для нас это замораживание оборотных средств. Поэтому приходится все чаще и чаще обращаться к оптовым поставщикам в Беларуси. Хотя и у них сейчас на фоне санкций сократился ассортимент, а поступления грузов стали значительно реже.

Раньше на базе в любой день, независимо от привоза, можно было найти нужный товар в ассортименте, было из чего выбрать, поступления приходили раз в несколько дней. Сейчас привозы и раз в две недели – не всегда, а когда приходят – партия небольшая, разметается в считаные часы из-за того, что магазинов много. На базах отдают предпочтения крупным предпринимателям или тем, у кого большие обороты и кто много лет уже работает на рынке. Сложно пробиться.

– Именно это сейчас и становится главной проблемой в работе магазинов: найти хороший качественный товар (ведь у белорусов безупречный вкус), а также регулярно и вовремя обеспечить им полки своих магазинов.

Выручка зависит от сезонности, есть «мертвые» месяцы. Так, в январе, что бы ни привозили, реализации почти нет. Но, если привезешь в начале осени перед похолоданием теплые куртки, разберут за два дня «под ноль».

Также поток покупателей может зависеть и от погоды, и от дней, когда выплачивают пособия и зарплаты. Часто мы идем навстречу, откладываем вещи по просьбе покупателей до зарплаты, в качестве гарантии берем символический залог – 5-10 рублей.

В последнее время владельцы магазинов наблюдают и снижение активности среди населения – доходы падают, люди больше экономят, поэтому выручки становится меньше. Девушки беспокоятся за свой бизнес, прогнозы на 2023 год не радужные.

– Помимо того, что стало сложно добывать товар, еще и не ясны формы работы в связи с грядущими налоговыми изменениями. Сейчас работаем на УСН, прорабатываем разные варианты. Но из-за недостаточности четких и полных разъяснений по новшествам в законодательстве пока крайне сложно выработать форму работы на 2023 год.

И все-таки как бы ни было сложно – предприниматели продолжают подстраиваться под обстоятельства и делать небольшой, но свой бизнес на моде. Потому что это им по душе.

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