В Праге прошла акция солидарности с Полиной Шарендо-Панасюк
- 10.12.2022, 17:20
В акции участвовали известные чешские правозащитники и деятели искусства.
Накануне Дня прав человека в Праге прошла акция солидарности с политзаключенной Полиной Шарендо-Панасюк. Об этом в «Фейсбуке» написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.
В акции приняли участие известные чешские правозащитники и деятели искусства. Они требуют немедленного освобождения Полины и всех политзаключенных Беларуси.
На снимке участники акции актриса Марта Иссова, политик Катержина Жак, драматург Рене Левинский, журналистка Нора Фридрихова, представители чешского отделения Международной Амнистии Линда Сокачова и Евгения Бернштейн, социолог Матьяш Левински, правозащитница Магдалена Поспихолова, член парламента Ева Декруа.