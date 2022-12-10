В Праге прошла акция солидарности с Полиной Шарендо-Панасюк 10.12.2022, 17:20

В акции участвовали известные чешские правозащитники и деятели искусства.

Накануне Дня прав человека в Праге прошла акция солидарности с политзаключенной Полиной Шарендо-Панасюк. Об этом в «Фейсбуке» написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

В акции приняли участие известные чешские правозащитники и деятели искусства. Они требуют немедленного освобождения Полины и всех политзаключенных Беларуси.

На снимке участники акции актриса Марта Иссова, политик Катержина Жак, драматург Рене Левинский, журналистка Нора Фридрихова, представители чешского отделения Международной Амнистии Линда Сокачова и Евгения Бернштейн, социолог Матьяш Левински, правозащитница Магдалена Поспихолова, член парламента Ева Декруа.

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