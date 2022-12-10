Путина ждет судьба Муссолини 2 10.12.2022, 19:23

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Близкий круг хозяина Кремля недоволен провалами в Украине.

Российского президента-диктатора Владимира Путина отстранит от власти его окружение, когда увидят, что он уже окончательно проигрывает войну. Близкий круг «фюрера» недоволен тем, что сейчас происходит.

Об этом рассказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман в интервью «Главреду».

По словам социолога,чиновники хотели бы жить так, как жили до 24 февраля 2022 года.

- Жили они, мягко говоря, неплохо, а теперь они в полном стрессе и не знают, что будет дальше. А если они увидят, что Путин окончательно облажался и проиграет эту войну, то они его устранят, — сказал он.

Эйдман говорит, что кремлевского диктатора может ожидать судьба итальянского диктатора Бенито Муссолини или секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Их свергли близкие соратники.

- Таких примеров в истории было много. Например, когда итальянцы начали проигрывать войну, а американцы высадились на Сицилии, Муссолини сверг собственный фашистский совет – ближайшие соратники, включая собственного зятя. Или как Хрущева сняли его ближайшие соратники. Так что все это возможно. Вероятно., что все закончится именно этим, – рассказал Эйдман.

Публицист считает, что ускорить крах режима диктатора Путина могут Вооруженные силы Украины, если зимой пойдут в успешное контрнаступление.

- Если Украина будет проводить его так, что российские войска будут вынуждены бежать, по крайней мере, к линии разграничения до 24 февраля, это привело бы к падению режима, — Игорь отмечает Эйдман.

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