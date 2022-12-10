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Кремль уповает на «оружие возмездия», как когда-то Гитлер

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  • Юрий Касьянов
  • 10.12.2022, 22:17
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Кремль уповает на «оружие возмездия», как когда-то Гитлер

Путин не может победить на поле боя.

Кремль уповает на «оружие возмездия» точно так же, как Гитлер в 1943-1944-х годах надеялся на немецкую вундервафлю, которая заставит союзников (Британию, в первую очередь) заключить перемирие и выйти из войны.

Ставка делалась на террор населения, на массовые убийства, голод, холод, отчаяние и протесты. Нацисты собирались стереть Лондон и другие крупные города Британии с лица земли, и вкладывали огромные средства в программы создания и производства крылатых и баллистических ракет (Фау-1 и Фау-2), а также в провальный проект суперпушки (Фау-3), которая должна была обстреливать Англию через Ла-Манш.

В какой-то момент, в 1944-м году эти проекты имели наивысший приоритет и поглощали до четверти научных, технических, производственных возможностей Рейха, и, безусловно, стали одним из факторов, которые привели Германию к капитуляции весной 1945-го, потому что Вермахту и Люфтваффе банально не хватало ни самолётов, ни танков, ни боеприпасов, ни топлива - всё было принесено в жертву богу супероружия.

Сегодня российская верхушка точно так же надеется на холод и голод, делает ставку на иранские дроны и баллистические ракеты, демонстрирует готовность применить ядерное оружие, потому что империя не может победить на поле боя.

Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ, блогер, «Фейсбук»

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