Белорусский медик объяснила, как отличить симптомы гриппа и ОРИ 1 12.12.2022, 12:55

2,382

Признаки гриппа проявляются внезапно.

Доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) Майя Бандацкая обратила внимание на то, что грипп зачастую протекает у пациентов тяжелее, чем острое респираторное заболевание. У взрослых симптомы гриппа проявляются настолько внезапно, что больной даже может назвать время, когда заболел.

- Температура тела начинает подниматься очень быстро, и человеку может стать плохо менее чем за 3 - 4 часа, - объяснила кандидат медицинских наук.

При гриппе высокая температура около 39-40 градусов держится примерно 3-5 суток, сопровождаясь ломотой в теле, ознобом, сильными головными болями. На второй день обычно добавляются сухой болезненный кашель с болью за грудиной, першит горло. Могут появиться проблемы с глазами: боль и светобоязнь.

- Боль в горле и насморк присоединяются не ранее второго-третьего дня заболевания. Это типичная картина гриппа, - резюмировала эпидемиолог.

Симптомы ОРИ вызываются сотней различных вирусов и бактерий, каждое - с особыми клиническими проявлениями. Однако их не разделяют, так как легкое и среднетяжелое течение не влияют на лечение.

- В большинстве случаев ОРИ протекают относительно легко и требуют только симптоматического лечения, - обратила внимание специалист.

При острых респираторных заболеваниях вирусы попадают в организм через носоглотку. Заболевание начинается постепенно, с первых симптомов - насморка и (или) боли в горле. Температура - примерно 38-38,5 градусов на протяжении 2 - 3 дней, затем - медленное снижение. После исчезновения основных симптомов уже через 5-7 дней самочувствие пациента полностью восстанавливается.

- Однако не только грипп может протекать тяжело - иногда это свойственно и для заболеваний ОРИ, - обратила внимание медик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».