закрыть
12 декабря 2022, понедельник, 14:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29

  • 12.12.2022, 14:33
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29

Братислава ведет соответствующие консультации с партнерами по НАТО.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

«Мы еще не передали вам МИГ-29. Но мы готовы это сделать», — сказал глава словацкой дипломатии

Министр обороны Словакии, как заявил Растислав Качер, объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому механизм передачи МиГов. В то же время официальная Братислава ведет соответствующие консультации с партнерами по НАТО.

«И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью», — сообщил Качер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов