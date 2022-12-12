Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29 12.12.2022, 14:33

Братислава ведет соответствующие консультации с партнерами по НАТО.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

«Мы еще не передали вам МИГ-29. Но мы готовы это сделать», — сказал глава словацкой дипломатии

Министр обороны Словакии, как заявил Растислав Качер, объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому механизм передачи МиГов. В то же время официальная Братислава ведет соответствующие консультации с партнерами по НАТО.

«И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью», — сообщил Качер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».