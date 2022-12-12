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«Написал в отчете, что шины «лысые», хотя это был новый комплект»

  • 12.12.2022, 16:18
«Написал в отчете, что шины «лысые», хотя это был новый комплект»

Что думают продавцы автомобилей о подборщиках.

Специалистов по подбору авто последнее время стало больше, чем грибов после дождя. Но не все они одинаково полезны. Одни дорожат своей репутацией и действительно помогают клиентам найти достойную машину, а другие умеют только тыкать в кузов толщиномером, умудряясь при этом просить у продавца «откат» за рекомендацию автомобиля.

Сайт abw.by поговорил с продавцами автомобилей, имевшими опыт как минимум странного общения с «экспертами».

«Пытались мне втюхать, что машина – тотал»

Павел совсем недавно продавал Skoda Octavia A7 с мотором 1.8 TSI и роботизированной КПП DSG. Само собой, этим автомобилем заинтересовались россияне.

- Куча «подборщиков» из РФ пыталась мне втюхать, что «Октаха» – тотал, хотя я сразу предупреждал об окрасе дилером по гарантии задней левой двери, заднего левого крыла и крышки багажника. Им было очевидно, что болты не кручены, но они тупо пытались сбить цену.

Еще одна такая же куча «экспертов» рассказывала мне, что у меня мертвое сцепление в DSG и что цепь привода ГРМ уже растянута. Всем говорил: «Спорим на тысячу долларов, что «сцепа» живая и что натяжитель еще не вышел даже на 6 делений. Проверим на любой профильной СТО сцепление компьютером и натяжитель через диагностическое окошко. Проигравший оплачивает услуги автосервиса плюс тысячу победителю». Все «слились», почему-то никто не захотел проверять.

Но при этом ни разу не могу сказать, что все подборщики плохие. Как раз эту проданную «Шкоду» нам искал известный на рынке эксперт с хорошей репутацией, и результатом его работы я остался доволен, – рассказывает уже бывший владелец Octavia.

«Написал в отчете, что шины «лысые», хотя это был новый комплект»

Весной Дмитрий выставил на продажу Toyota Prius третьего поколения. Говорит, что никаких проблем в общении с подборщиками, осматривавшими его машину, не испытал, но в какой-то момент его очень удивил звонок потенциального покупателя.

- Prius купили в качестве второго автомобиля в семью – очень интересная, необычная и экономичная машина. На момент покупки обошлась она дороже среднего по рынку, но и состояние было соответствующее. Даже с учетом моего перфекционизма делать с этим автомобилем не пришлось, по сути, ничего.

Так уж получилось, что отъездили мы на Prius совсем недолго и решили его продать. Люди приезжали, смотрели, естественно, среди них были и подборщики. Кто-то сообщал об этом, кто-то – нет. Никакого негатива в общении с ними не было.

И вот как-то вечером раздается звонок, человек спрашивает у меня: «300 долларов на резину скинешь?» Я дар речи потерял: какую, думаю, к чертям, резину? Но, продолжив разговор, выяснил, что это клиент специалиста по подбору, который осмотрел мою машину и написал мужику в отчете, что шины «лысые». При этом я хорошо помню, что он на них даже не смотрел. Ну и вишенка на торте – на автомобиле стояли Michelin Primacy 4, купленные месяцем ранее и успевшие проехать тысячи две километров, – говорит Дмитрий.

Павел осенью продавал пятилетний Ford Focus III, в итоге оказавшийся в России:

- Машину забрали россияне. Первым смотреть ее приехал специалист по подбору, которому они заказали осмотр. Ни к состоянию кузова – он был полностью в «родной» краске, пускай и с парой царапин и сколов, – ни к технической части у него вопросов не возникло. Он рекомендовал Focus к покупке. Меня удивило другое: до момента приезда в МРЭО никто даже не удосужился взглянуть на документы и VIN. По-моему, это какой-то странный подход: осмотреть кузов и проверить техчасть, но при этом не убедиться в том, что машина «чистая».

«Делают умный вид и начинают нести ерунду»

Собственники не так уж часто продают автомобили, поэтому и опыт общения с подборщиками имеют минимальный. Куда интереснее послушать продавца одного их автохаусов, который пересекается с ними едва ли не ежедневно. Он рассказывает про мальчиков с толщиномерами и просьбы дать «откат».

- Разные варианты встречаются. Да, просят «откаты». Не скажу, что это происходит каждый день, но время от времени случается. И происходит такое обычно, когда осматривается машина в состоянии, далеком от идеала. Со свежепригнанными автомобилями, к которым не подкопаться, такого не было ни разу.

Иногда приезжают подборщики, которые в какой-то модели не «рубят», но делают умный вид, что, мол, они разбираются, и начинают потом нести откровенную ерунду. И в таких ситуациях переубедить клиента, который приехал вместе с подборщиком, тяжело, потому что к нам он изначально скептически настроен. Хотя иногда получается.

У многих подборщиков есть друзья-знакомые в разных автохаусах и салонах. И если они попадают к нам и нас не знают, бывает, что после осмотра просто увозят клиента. Понятно, что в процессе находятся какие-то недочеты, эксперт показывает их заказчику и говорит: «Я знаю, где есть лучше». И везет его куда-то к своим.

Хватало на моей памяти и «специалистов», подбиравшие своим клиентам… нет, не хлам, конечно, но машины с нюансами, которые подборщик не мог не увидеть. Это, грубо говоря, какие-то мальчики с толщиномерами.

Есть и серьезные мужики, которые приезжают смотреть в основном дорогие машины, делают при этом суровый вид, дотошно все проверяя.

В целом я бы разделил подборщиков на три категории. Первая – молодые-зеленые, которые вообще ничего не понимают в автомобилях. Насмотрятся роликов на YouTube и ходят с умным видом. Хоть бы готовились! Едешь на подбор определенной модели – почитай-посмотри, чему уделить внимание, а не приезжай с какими-то общими знаниями.

Вторая часть подборщиков – средней категории: и ценовой, и понимания. Эти, посмотрев много машин, чисто на опыте выезжают. Они уже умеют вести диалог и с клиентом, и с продавцами.

Ну и третья – аксакалы подбора. Выходят с кирпичным лицом как судья Дредд и начинают с томным видом осматривать автомобиль. Язык у них подвешен, диалог ведут в волевом тоне. Они не столько рассказывают клиенту о недочетах, сколько подводят к покупке или же отговаривают от нее. При виде хорошо сделанного косметического окраса говорят, что это именно «косметика» и ничего страшного в этом нет, если в остальном к машине вопросов нет. Это совсем другой уровень, – рассказывает продавец.

Имели негативный или позитивный опыт взаимодействия с подборщиками? Пишите в комментариях.

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