Телеграм-каналы: Лукашенко приказал создать «супербазу» для масштабной мобилизации 2 18.12.2022, 8:46

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В нее вносятся все лица мужского пола 16–55 лет и женщины с военными специальностями.

Лукашенко поручил ОАЦ заняться созданием базы потенциальных мобилизантов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

Все основные линии, кроме «электронной разведки и кадров», поставлены в центре на паузу, включая «экстремизм» и «экономику». Военнослужащие ОАЦ практически переведены на «казарму», выходных нет. Видимо, не доверяя мобуправлению МО, приказано «посчитать всех по головам», создать в буквальном смысле супербазу и сверить ее с результатами МО.

Генштаб, в свою очередь, готовит этапы мобилизации в соответствии с востребованностью по УВС. Именно ОАЦ будет пропускать через свои фильтры каждого военнослужащего, начиная от младшего офицерского состава.

КГБ подключен по взаимодействию лишь по оперативному механизму перекрытия выезда в нужный момент. Отрабатывается и закрытие границы с РФ блокпостами и оперативными группами на случай пресечения попыток покинуть страну через открытую границу РФ.

КГБ совместно с ФСБ «синхронизируют» базы запасников с целью в «момент Ч» перекрыть выезды гражданам «союзного государства».

Важно! Более нет категории «ограниченно годен» или «не служил». В базу вносятся все лица мужского пола 16–55 лет и женщины потенциально востребованных УВС (медики, связь).

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