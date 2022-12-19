«Со словами «вы шестая за утро», они вытолкали мою машину» 1 19.12.2022, 13:57

3,336

Автомобилист из Жодино рассказала о взаимовыручке на дорогах города.

Снегопады добавляют немало сложностей всем водителям. Автомобилист из Жодино рассказала ex-press.by о том, что на прошлых выходные встретила много людей, которые ей помогли на дороге. Потом и сама участвовала в операции по спасению из снежной стихии.

— Еду с корпоратива домой. По дороге увидела, как чью-то машину занесло, развернуло и выкинуло на обочину. Я не останавливалась, проехала мимо, потому что остановилось около 10 машин.

На днях ехала и пыталась припарковаться в чужом дворе. Снега — по стекла, но надежда умирает последней. Пытаюсь как-то развернуться, на тротуаре стоят мужчины и смотрят на меня с некоторым интересом. Их интерес стал понятен, когда я плотно «села». Даже просить не пришлось. Со словами «вы шестая за утро», они вытолкали мою машину.

Вечером иду из магазина. Вижу - мужчина буксует на внедорожнике. Бросаю в снег пакет и иду к машине: «Помочь? Подтолкнуть?».

«Да», — отвечает и предлагает сесть за руль. Предлагаю толкать. Водитель соглашается с поникшим видом. В результате, я в одиночку и вытолкала машину. Нет, водитель мне грамотным поведением помог и спасибо сказал, конечно. Но со стороны было прикольно — какая-то тетка в одиночку толкает машину. Карму отработала!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».