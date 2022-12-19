Названы автомобили, которых «боится» ржавчина 6 19.12.2022, 17:13

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Они надежно защищены от коррозии.

Главный враг машин – это ржавчина. Именно поэтому на автомобили с устойчивостью к коррозии всегда есть покупатели, передает «Твоя МАШИНА».

В этом списке представлены модели, которые сохранят кузов в хорошем состоянии даже спустя долгие годы. Все они были выпущены несколько лет назад. Эти машины можно в большом количестве найти на вторичном рынке.

Volvo XC90

Авто шведского производства всегда устойчивы к коррозии, видимо, из-за климата страны. Поэтому Volvo – всегда хороший выбор, а кроссовер XC90 порадует также качественной оцинковкой и высококлассной окраской.

Audi A6

В третьем поколении модель заставит забыть о коррозии, как будто ее и не существует. Хотя легкая ржавчина может возникнуть в зоне задних колесных арок, и то редко.

BMW X5

Эта машина надежно защищена от коррозии. Но если ее все же удалось найти на автомобиле с пробегом, значит, он побывал в ДТП и пережил некачественный ремонт кузова.

Mercedes W221

Почти в любом поколении представителей Mercedes S-class трудно найти с ржавчиной. Особенно хорошо защищен Mercedes W221, который также высококачественно покрашен.

Audi Q5

У машин этого производителя редко можно встретить коррозию. У компактного кроссовера Q5 кузов оцинкован очень качественно.

BMW E60

Этот седан бизнес-класса вызывает споры из-за своего дизайна, но насчет качества сомнений ни у кого не возникает. Защита от коррозии также выполнена на высоком уровне.

Toyota Camry

Camry XV40 — один из наиболее ликвидных представителей вторичного авторынка. Этому способствуют комфорт, качество, надежность и отличная защита от коррозии, притом, что краска нанесена тонким слоем.

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